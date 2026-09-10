Япония потребовала перерисовать новую карту мира из-за Курил

Японское руководство выразило официальный протест в связи с изображением Курильских островов в составе Российской Федерации на новой карте мира, утвержденной ООН, сообщает RT со ссылкой на издание The Guardian.

Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара в ходе общения с представителями прессы. Чиновник подтвердил, что Токио направило протест администраторам сайта через дипломатические каналы и потребовало скорректировать содержание опубликованной в интернете карты.

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Японские власти намерены предотвратить дальнейшее распространение описаний территориальной принадлежности и географических названий, которые в Токио считают ошибочными. Кихара подчеркнул стремление правительства добиться пересмотра спорных обозначений на международной платформе.

Недовольство японской стороны вызвала недавняя резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, рекомендующая мировому сообществу отказаться от традиционной проекции Меркатора. Вместо нее государствам предлагается перейти на современную проекцию Equal Earth, в которой исправлены исторические искажения размеров стран и континентов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ООНКурильские ОстроваЯпония

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