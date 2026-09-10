Япония потребовала перерисовать новую карту мира из-за Курил

Японское руководство выразило официальный протест в связи с изображением Курильских островов в составе Российской Федерации на новой карте мира, утвержденной ООН, сообщает RT со ссылкой на издание The Guardian.

Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара в ходе общения с представителями прессы. Чиновник подтвердил, что Токио направило протест администраторам сайта через дипломатические каналы и потребовало скорректировать содержание опубликованной в интернете карты.