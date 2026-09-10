Лаборатория докажет? Как получить компенсацию за гибель собаки от прививки

Хозяева собак могут обратиться к ветеринарной клинике и потребовать расследования, заявил НСН Владимир Уражевский.

Если питомцы пострадали от плохой вакцины, то данные об этом должны сохраниться в клинике, где делали прививку. Владельцы животных вправе их затребовать, рассказал НСН кинолог и ветеринарный врач Владимир Уражевский.

Владельцам собак, погибших после вакцинации «Мультиканом-8», предложили компенсации в обмен на отказ от претензий и молчание. «Ветбиохим» готов возместить расходы — по словам участников чатов пострадавших, суммы могут составлять 200-300 тысяч рублей. После получения денег, человек обязан отказаться от всех дальнейших требований к компании. При этом она не признает связь между вакциной и гибелью животных. Об этом сообщает канал в МАКС «Москвач». Уражевский усомнился, что это реальные истории.

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«Лабораторное исследование должно подтвердить, от чего именно погибли собаки. Должны быть доказаны причина и следствие, что животное не было привито больным, что оно было здоровым. Без этого странно. что появляется информация о возможных компенсациях, потому что отсутствует здравый смысл. Надо же собирать анамнез болезни животного, иметь заключение ветеринарного врача за подписью. А как без этого признавать или отрицать вину? Зачем тогда хозяевам отказываться от претензий? На их месте надо обратиться в ветклинику, где они проходили процедуры, потому что все прививки зарегистрированы, вся информация у них есть», — подчеркнул он.

Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков объяснил НСН, почему в России активно открываются ветеринарные клиники.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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