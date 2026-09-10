Если питомцы пострадали от плохой вакцины, то данные об этом должны сохраниться в клинике, где делали прививку. Владельцы животных вправе их затребовать, рассказал НСН кинолог и ветеринарный врач Владимир Уражевский.



Владельцам собак, погибших после вакцинации «Мультиканом-8», предложили компенсации в обмен на отказ от претензий и молчание. «Ветбиохим» готов возместить расходы — по словам участников чатов пострадавших, суммы могут составлять 200-300 тысяч рублей. После получения денег, человек обязан отказаться от всех дальнейших требований к компании. При этом она не признает связь между вакциной и гибелью животных. Об этом сообщает канал в МАКС «Москвач». Уражевский усомнился, что это реальные истории.