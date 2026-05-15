Россиян предупредили о смертельной опасности нелегальных БАДов
Алексей Койтов заявил НСН, что БАДы - это все, кроме синтетических веществ, а в нелегальной продукции иногда оказываются откровенно опасные вещества в опасных дозировках.
Употребление нелегальных БАДов может привести к летальному исходу или негативно влиять на здоровье человека в долгосрочной перспективе, заявил НСН председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.
На российском рынке сокращается оборот нелегальных биологически активных добавок, отмечают в Роспотребнадзоре. За 2023–2025 годы доля такой продукции снизилась до 5%, хотя ранее достигала 21%, подсчитали в ведомстве. В денежном выражении теневой оборот рынка упал до 10%. Однако полностью перекрыть импорт некачественной продукции, особенно из стран—участниц ЕАЭС, пока не удалось, пишет «Коммерсант». Койтов раскрыл, чем это опасно для потребителей.
«В лучшем случае вы получите не тот продукт, на который рассчитываете, не витамины, протеин, коллаген и так далее. В худшем – вы можете просто отравиться, оказаться на больничной койке, а то и получить летальный исход. БАДы - это все, кроме синтетических веществ, а там иногда оказываются откровенно опасные вещества в опасных дозировках. Если подобными продуктами злоупотреблять, можно все довести до летального исхода. Проблема заключается в том, что именно резкие случаи отравлений происходят не так часто, но в долгосрочной перспективе это негативно влияет на здоровье, а человек может даже не подозревать об этом. Подобные вещи имеют накопительный эффект, не всегда потребитель даже может соотнести, что проблема была в нелегальном БАДе, который он употреблял полгода», - предупредил он.
Сегодня всем необходимо принимать витамины в таблетках, так как современные овощи, выращенные в теплицах, действительно по составу отличаются от выращенных в естественной среде. Об этом НСН рассказал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.
Горячие новости
- Россиян предупредили о смертельной опасности нелегальных БАДов
- Россиянам рассказали о положенных при сокращении штата выплатах
- Просто бизнес: Кто в России поощряет оборот нелегальных БАДов
- Телеграм: «Сармат», новые врио и омбудсмен, Трамп в КНР
- СВР: Киев развернул кампанию по скупке российских военных Telegram-каналов
- Члены жюри «Мисс и Миссис Топ Мира Россия» поспорили, насколько важна красота на конкурсах
- Удержаться невозможно: В России закрылось 30% предприятий микробизнеса
- В РФ заявили о невозможности помешать уходу фильмов Warner Brothers из проката
- Никакого прорыва: Сделки Китая и США назвали искусственными
- Член жюри рассказала, по каким критериям отбирают участниц конкурсов красоты