Риск отравления при онлайн-покупке БАДов оценили в 30%
5 августа 202612:07
Надежда Романова
До трети БАДов, которые можно купить в интернете, имеют сомнительное происхождение, сказал НСН Вадим Власов.
При покупке БАДов в интернете риск нанесения ущерба здоровью может доходить до 30%, заявил в пресс-центре НСН кандидат медицинских наук, исполнительный директор Фонда медицинских решений «Не напрасно» Вадим Власов.
«БАДы, если они зарегистрированы и сертифицированы, не вредны. Но если проанализировать то, что сегодня продается в интернете, наверное, до трети препаратов имеют сомнительное происхождение. Если это так, если у них нет регистрационных удостоверений, если биологически активные вещества продаются под видом печенья, других продуктов, вероятность отравления достаточно высока, особенно при передозировке. Единой статистики нет. На мой взгляд, риск нанесения ущерба здоровья гражданам России при покупке такой продукции онлайн может доходить до 30%», - подчеркнул он.
Ранее эксперт по функциональному питанию Ольга Гредусова сообщила НСН, что на маркетплейсах очень часто можно встретить подделки БАДов, которые содержат множество токсичных веществ.
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