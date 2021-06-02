Рассасываешь и худеешь. Диетолог рассказала об арбузной диете

С ранними арбузами нужна осторожность, предостерегла диетолог Маргарита Королева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Следует обращать внимание, откуда их привезли и на их внешний вид. Ранее российские врачи назвали опасность ранних ягод и посоветовали не покупать их в начале лета.

«Все определяется регионом. Например, в Ливане арбузы созревают раньше всего. Такие есть можно. Нормальный арбуз имеет определенные характеристики: подсушенную веточку, желтый бочок, определенный барабанный звон. Часто в незрелых ягодах содержатся красители и нитраты. Они могут вызвать аллергию. Такой продукт точно не полезен, там нет никакой питательной ценности», - уверена врач.