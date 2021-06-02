Рассасываешь и худеешь. Диетолог рассказала об арбузной диете

В незрелых арбузах содержится большое количество нитратов, а вот спелые помогают похудеть, заявила «Радиоточке НСН» диетолог Маргарита Королева.

С ранними арбузами нужна осторожность, предостерегла диетолог Маргарита Королева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Следует обращать внимание, откуда их привезли и на их внешний вид. Ранее российские врачи назвали опасность ранних ягод и посоветовали не покупать их в начале лета.

«Все определяется регионом. Например, в Ливане арбузы созревают раньше всего. Такие есть можно. Нормальный арбуз имеет определенные характеристики: подсушенную веточку, желтый бочок, определенный барабанный звон. Часто в незрелых ягодах содержатся красители и нитраты. Они могут вызвать аллергию. Такой продукт точно не полезен, там нет никакой питательной ценности», - уверена врач.

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По словам Королевой, с помощью арбуза можно даже похудеть.

«Лучше не торопиться с покупкой раннего арбуза, а дождаться классического созревания, сезона. Эту ягоду можно всем: и взрослым, и детям. Как правило, не дает никаких аллергических реакций. Она полезна за счет большого содержания витаминов. Это источник витамина С, группы В, совокупности простых сахаров. Арбуз дает чувство сытости и живительную влагу. Я рекомендую проводить не голодные разгрузочные дни, а кушать арбуз. Достаточно 1,5 кг его мякоти распределить на 6-8 приемов в течение дня. При рассасывании можно получать удовольствие, поддерживая при этом чувство сытости. Естественно, нельзя отказываться от воды. В эти дни нужно выпивать до 2,5 литров в такие дни», - добавила медик.

Ранее диетолог Ольга Шмелева разрешила «шалить» с овощами желающим похудеть к лету.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Зарембо
ТЕГИ:ДиетаЯгоды
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