Специалист рассказал, кому не стоит есть арбузы

По его словам, наиболее полезны темные, хорошо созревшие ягоды. «Если у человека есть песок в почках или камни, это будет способствовать отхождению как песка, так и камней. Здесь нужно учитывать, что наибольшей пользой обладают темные арбузы, а не раннеспелые», — сказал эксперт, отметив, что в них содержатся препятствующие камнеобразованию вещества.

Захарченко при этом сообщил, что арбуз не очень полезно есть тем, кто страдает отеками.

Безопасная порция арбуза для здорового человека составляет от 500 граммов до одного килограмма в день.

