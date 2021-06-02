Специалист рассказал, кому не стоит есть арбузы
Стало известно, какие арбузы наиболее полезные, сообщает телеканал «360» со ссылкой на главного врача «Клиники современной медицины» Николая Захарченко.
По его словам, наиболее полезны темные, хорошо созревшие ягоды. «Если у человека есть песок в почках или камни, это будет способствовать отхождению как песка, так и камней. Здесь нужно учитывать, что наибольшей пользой обладают темные арбузы, а не раннеспелые», — сказал эксперт, отметив, что в них содержатся препятствующие камнеобразованию вещества.
Захарченко при этом сообщил, что арбуз не очень полезно есть тем, кто страдает отеками.
Безопасная порция арбуза для здорового человека составляет от 500 граммов до одного килограмма в день.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+9 500 / сут.
Умерли
122 тыс.+372 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+8 994 / сут.
- Ургант назвал Лукашенко «усатым моржом»
- Специалист рассказал, кому не стоит есть арбузы
- Сергей Шнуров презентовал свою новую группу
- Фан-зоны Евро-2020 появятся в восьми городах
- Россия и Польша завершили вничью товарищеский матч в рамках подготовки к Евро-2020
- Власти США заявили, что новая кибератака не повлияет на проведение российско-американского саммита
- Лукашенко позволит следователям из Донбасса провести допрос Протасевича
- Авиавласти Германии не позволили авиакомпании S7 выполнить два рейса
- Кравчук призвал проводить переговоры по Донбассу с участием США
- Сборная России разгромила Белоруссию в заключительном матче ЧМ по хоккею
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru