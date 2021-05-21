Диетолог объяснила, почему россияне уже не похудеют к лету
Лучше не рассчитывать на экспресс-методы похудения, потому что жир они не убирают, заявила в эфире НСН диетолог Лидия Ионова.
До лета остается меньше двух недель, и у тех, кто хотел бы привести себя в форму, все меньше времени. Однако в погоне за красотой не следует садиться на экспресс-диеты, предупредила в эфире НСН диетолог Лидия Ионова.
«Быстрое похудение неэффективно, оно приводит только к уменьшению объема воды, содержимого кишечника и мышц, а жировая ткань в таком случае сжигается минимально. Все осложнения избыточного веса и ожирения связаны именно с жировой тканью. Слишком быстрое похудение происходит не за счет жира. Весы покажут, что килограммов стало меньше, но на объемах это не очень отразится. Когда человек после экспресс-диеты возвращается к своему обычному стилю питания, он снова набирает жир. С каждой такой попыткой количество жира увеличивается. Кстати, некоторые еще мечтают похудеть без спорта. Думаю, это возможно, но сохранить полученный результат не получится», - отметила врач.
По мнению Ионовой, все худеют по-разному, но умеренные темпы избавления от лишнего веса – около 2 кг для женщин и 3-4 кг норма для мужчин в месяц.
«Первым худеет и полнеет то место, где максимальное количество рецепторов находится к жировой ткани. Как правило, это совсем не то, что человек хочет», - уверена Ионова.
Оптимальное количество приемов пищи – 3-4 раза в день, желательно с равными промежутками, добавила диетолог.
«Чтобы не заработать гастрит и язву, нужно есть регулярно и без больших пропусков. Интервальное голодание категорически противопоказано. Оно неэффективно, потому что плохо убирает жировую ткань. Гастрит распространен, особенно среди жителей больших городов. Образ жизни в мегаполисах стрессовый, питание отвратительное, огромное количество красителей, консервантов, усилителей вкуса. Все это вредит желудку», - добавила Ионова.
Ранее врач-диетолог Ольга Шмелева разрешила «шалить» с овощами желающим похудеть к лету.
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