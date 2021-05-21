Диетолог объяснила, почему россияне уже не похудеют к лету

По мнению Ионовой, все худеют по-разному, но умеренные темпы избавления от лишнего веса – около 2 кг для женщин и 3-4 кг норма для мужчин в месяц.

«Первым худеет и полнеет то место, где максимальное количество рецепторов находится к жировой ткани. Как правило, это совсем не то, что человек хочет», - уверена Ионова.

Оптимальное количество приемов пищи – 3-4 раза в день, желательно с равными промежутками, добавила диетолог.

«Чтобы не заработать гастрит и язву, нужно есть регулярно и без больших пропусков. Интервальное голодание категорически противопоказано. Оно неэффективно, потому что плохо убирает жировую ткань. Гастрит распространен, особенно среди жителей больших городов. Образ жизни в мегаполисах стрессовый, питание отвратительное, огромное количество красителей, консервантов, усилителей вкуса. Все это вредит желудку», - добавила Ионова.

Ранее врач-диетолог Ольга Шмелева разрешила «шалить» с овощами желающим похудеть к лету.

