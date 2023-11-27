«Агрессивные токсины»: Врачи-диетологи призвали проверить Skittles на красители
Диетолог Маргарита Королева заявила НСН, что драже Skittles не принесут пользы, а ее коллега Анна Белоусова заявила, что диоксид титана продается в каждом кондитерском магазине.
Агрессивные токсины, которые присутствуют в конфетах Skittles, могут привести к серьезным проблемам со здоровьем, сказала в эфире НСН диетолог Маргарита Королева.
Ранее российские врачи призвали запретить конфеты Skittles из-за вопросов к диоксиду титана (белый краситель E171) и другим ингредиентам в составе конфет. Медики уверены: они вызывают рак, а девочек могут сделать бесплодными. Королева назвала диоксид титана агрессивным токсином.
«Этот краситель имеет накопительный эффект и может быть опасен при длительном применении, это может быть связано с индивидуальными особенностями организма. Тем не менее, любой юный человек, регулярно употребляя такие вкусняшки, точно не получит никакой пользы от компонентов, которые есть в составе этих конфет. Этот диоксид титана, как и любые другие, достаточно агрессивные токсины, могут привести к поломкам в организме, которые могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем, в форме бесплодия в том числе», - сказала собеседница НСН.
Она призвала более тщательно тестировать иностранные продукты в принципе.
«Я уверена, что на законодательном уровне необходимо принимать те документы, которые позволят на входе поступающих из-за рубежа предложений тщательно их тестировать на предмет содержания высокотоксичных веществ, дабы потом не возникало вопросов как следствие заболеваний, вызванных такими продуктами», - отметила Королева.
Врач-диетолог и терапевт Анна Белоусова в свою очередь рассказала НСН, что в России диоксид титана продается в любом кондитерском магазине.
«У нас диоксид титана не снимают с производства, в любом кондитерском магазине можно купить. Это отбеливатель, обычно его используют для белого цвета, иногда смешивают с другими красителями. Если готовить про вот эти цветные конфетки, то его добавляют, чтобы цвет становился ярче, радостнее. На основе диоксида титана замешивают другие цвета. Каких-то данных, исследований про вред этого вещества у меня нет», - сказала диетолог.
При этом в Европе в 2019 году вышел доклад, согласно которому диоксид титана небезопасно использовать в пище. В 2022 году его запретили во всём Евросоюзе, отмечает «Радиоточка НСН».
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