«Агрессивные токсины»: Врачи-диетологи призвали проверить Skittles на красители

Ранее российские врачи призвали запретить конфеты Skittles из-за вопросов к диоксиду титана (белый краситель E171) и другим ингредиентам в составе конфет. Медики уверены: они вызывают рак, а девочек могут сделать бесплодными. Королева назвала диоксид титана агрессивным токсином.

«Этот краситель имеет накопительный эффект и может быть опасен при длительном применении, это может быть связано с индивидуальными особенностями организма. Тем не менее, любой юный человек, регулярно употребляя такие вкусняшки, точно не получит никакой пользы от компонентов, которые есть в составе этих конфет. Этот диоксид титана, как и любые другие, достаточно агрессивные токсины, могут привести к поломкам в организме, которые могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем, в форме бесплодия в том числе», - сказала собеседница НСН.

Она призвала более тщательно тестировать иностранные продукты в принципе.

«Я уверена, что на законодательном уровне необходимо принимать те документы, которые позволят на входе поступающих из-за рубежа предложений тщательно их тестировать на предмет содержания высокотоксичных веществ, дабы потом не возникало вопросов как следствие заболеваний, вызванных такими продуктами», - отметила Королева.