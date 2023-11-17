Врач Утюмова: Взрослый человек должен есть супы два-три раза в неделю
Взрослому человеку необходимо есть суп два-три раза в неделю, рассказала терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Утюмова.
Она отметила, что вареные продукты сохраняют больше полезных веществ, которые требуются организму, пишут «Известия». Также врач посоветовала сделать выбор в пользу овощных супов или на основе курицы и индейки.
Ранее главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян заявил, что сыроедение опасно для человека, так как не подвергнутые тепловой обработке мясо и рыба могут содержать вредоносные микроорганизмы. Слова специалиста приводит РИА Новости. Он призвал россиян быть осторожными, так как попадание в организм чужеродных биологических агентов чревато тяжелыми последствиями.
Диетолог негативно высказался о введении на законодательном уровне запрета на вегетарианство у детей, но призвал родителей получать знания в области правильного питания, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru