Врач Утюмова: Взрослый человек должен есть супы два-три раза в неделю

Ранее главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян заявил, что сыроедение опасно для человека, так как не подвергнутые тепловой обработке мясо и рыба могут содержать вредоносные микроорганизмы. Слова специалиста приводит РИА Новости. Он призвал россиян быть осторожными, так как попадание в организм чужеродных биологических агентов чревато тяжелыми последствиями.

Диетолог негативно высказался о введении на законодательном уровне запрета на вегетарианство у детей, но призвал родителей получать знания в области правильного питания, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

