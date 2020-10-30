Работающие с COVID-19 врачи получат около 25 млрд рублей за октябрь

Министерство финансов России согласовало два ассигнования в адрес медиков, работающих с больными коронавирусом и людьми из групп риска заражения, передает ТАСС.

Согласно проектам перераспределения бюджетных средств, общая сумма выплат, на основе прогнозов регионов, за октябрь составит 24,7 миллиарда рублей.

8,69 миллиарда рублей пойдут на выплаты «за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинских работников». 16,1 миллиарда рублей будут выделены на выплаты «за выполнение особо важных работ».

Напомним, ранее средства на эти цели поступали из федерального бюджета в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования, а оттуда в регионы. Сейчас начисление выплат будут совместно осуществлять Минздрав и Минтруда на базе одного из внебюджетных фондов.

Ранее пульмонолог рассказал, что 80% больных коронавирусом не нуждаются в лекарствах для его лечения.

