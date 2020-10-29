Пульмонолог: лекарства от короновируса не существует
Почти 80% больных коронавирусом выздоравливают путем естественного ответа иммунной системы, приводит РИА Новости слова главного пульмонолога ФМБА России Александра Аверьянова.
По его словам, в 80% случаев заражения коронавирусом иммунная система человека справляется сама и лекарств не нужно. «И вот этой категории больных, какой бы мы препарат ни назначили, этот больной все равно выздоровеет», - сказал Аверьянов.
В остальных 20% случаев у пациентов формируется непропорциональный иммунный ответ и организм уничтожает сам себя, создавая прогрессирующее поражение легких.
Пульмонолог связал с этими наблюдениями большое число лекарств от коронавируса, так как по факту пациенты в большинстве случаев выздоравливают сами.
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