Пульмонолог: лекарства от короновируса не существует

Почти 80% больных коронавирусом выздоравливают путем естественного ответа иммунной системы, приводит РИА Новости слова главного пульмонолога ФМБА России Александра Аверьянова.

По его словам, в 80% случаев заражения коронавирусом иммунная система человека справляется сама и лекарств не нужно. «И вот этой категории больных, какой бы мы препарат ни назначили, этот больной все равно выздоровеет», - сказал Аверьянов.

В остальных 20% случаев у пациентов формируется непропорциональный иммунный ответ и организм уничтожает сам себя, создавая прогрессирующее поражение легких.

Пульмонолог связал с этими наблюдениями большое число лекарств от коронавируса, так как по факту пациенты в большинстве случаев выздоравливают сами.

