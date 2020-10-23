Новости за ночь: Изменится схема выплат медикам, борющимся с COVID-19

Российское правительство продлит на 2021 доплаты медикам, работающим с больными коронавирусом пациентами. Однако изменится механизм выплат, пишет «Коммерсант».

Ранее средства на эти цели поступали из федерального бюджета в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования, а оттуда в регионы. Сейчас начисление выплат, по данным издания, будут совместно осуществлять Минздрав и Минтруда на базе одного из внебюджетных фондов.