Новости за ночь: Изменится схема выплат медикам, борющимся с COVID-19
Российское правительство продлит на 2021 доплаты медикам, работающим с больными коронавирусом пациентами. Однако изменится механизм выплат, пишет «Коммерсант».
Ранее средства на эти цели поступали из федерального бюджета в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования, а оттуда в регионы. Сейчас начисление выплат, по данным издания, будут совместно осуществлять Минздрав и Минтруда на базе одного из внебюджетных фондов.
Предполагается, что новая схема поможет избежать проблем с определением размера доплат «из-за рассогласованных действий центра и регионов», передает РИА ФАН.
Накануне министр финансов Антон Силуанов сообщил, что правительство России рассматривает возможность продления на 2021 год доплат медикам, работающим с больными коронавирусом. В свою очередь, президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин оценил в эфире НСН ситуацию с выплатами.
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