Зато не так страшно: Назальная вакцина от COVID-19 не станет полноценной заменой уколу
Алексей Аграновский и Николай Малышев рассказали НСН, что удобство новой формы вакцины увеличит число желающих привиться, так как люди по-прежнему боятся «побочек» от уколов.
Люди по-прежнему опасаются вакцинации от коронавируса, назальный препарат увеличит число желающих привиться, но использовать его можно только совместно с «уколом», заявил доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с НСН.
«Думаю, это увеличит число желающих привиться. Укол – это психологическое вмешательство более серьезное. На людей также оказывают влияние слухи, которые бродили по интернету, о негативных последствиях вакцинации. Когда в нос прыскают, люди меньше опасаются, в том числе, меньше боятся надуманных опасностей», - отметил он.
Аграновский назвал опасения граждан по поводу побочных эффектов «Спутника» необоснованными и поддержал выпуск вакцины в новой форме по всей стране.
«При обычной внутримышечной вакцинации «Спутником» тоже не зарегистрированы серьезные побочные эффекты, это данные международной статистики. После прививки серьезных недомоганий не зафиксировано, это данные, полученные для миллионов людей. В случае назальной формы уж совсем смешно говорить об опасности вакцинации. Думаю, что будут распространять назальную вакцину по стране, дело хорошее. Сделали хороший продукт, давайте спасибо скажем этим людям», - сказал он.
При этом использовать такой препарат можно только совместно с привычной вакциной, подчеркнул вирусолог.
«С более рациональной стороны дела, назальная вакцина действует по-другому, потому что там антиген, на который образуются антитела, доставляется не в мышечную ткань, а остается на слизистой верхних дыхательных путей, там создается защита, первый барьер для вируса. Это очень хорошее дополнение», - объяснил собеседник НСН.
Со своей стороны, врач-инфекционист, профессор, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев подтвердил НСН, что использовать назальную вакцину можно только в качестве дополнения к «уколу».
«Уколоться до этого все равно надо, а потом лучше поддерживать. Главное преимущество назальной вакцины – удобство. Работа идет, полученные данные обнадеживают, надо еще провести некоторые исследования. Одной назальной вакцины недостаточно. По поводу доз пока неизвестно, это коммерческие данные. Она делается для распространения по всей России», - добавил Малышев.
Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН назвал симптомы штамма коронавирсу «Цербер».
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