Зато не так страшно: Назальная вакцина от COVID-19 не станет полноценной заменой уколу

Люди по-прежнему опасаются вакцинации от коронавируса, назальный препарат увеличит число желающих привиться, но использовать его можно только совместно с «уколом», заявил доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с НСН.

«Думаю, это увеличит число желающих привиться. Укол – это психологическое вмешательство более серьезное. На людей также оказывают влияние слухи, которые бродили по интернету, о негативных последствиях вакцинации. Когда в нос прыскают, люди меньше опасаются, в том числе, меньше боятся надуманных опасностей», - отметил он.

Аграновский назвал опасения граждан по поводу побочных эффектов «Спутника» необоснованными и поддержал выпуск вакцины в новой форме по всей стране.