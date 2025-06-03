Композитор Евгений Дога умер в возрасте 88 лет
Советский, молдавский и российский композитор, народный артист СССР Евгений Дога умер на 89-м году жизни. Об этом в соцсетях заявила депутат парламента Молдавии Наталья Давидович.
Евгений Дога родился 1 марта 1937 в селе Мокра Рыбницкого района Молдавской АССР. Окончил Кишинёвскую консерваторию имени Г. Музическу - в 1960 году по классу виолончели, а в 1965 году по классу композиции.
Композитор работал в самых различных жанрах и стилях. Также Дога сотрудничал с киностудиями и написал музыку более чем к двумстам фильмам. Наиболее известным из них является вальс из фильма «Мой ласковый и нежный зверь» (1978), который был признан ЮНЕСКО одним из четырёх музыкальных шедевров XX века.
Ранее на 72-м году жизни умер американский музыкант, пианист и органист Билли Эрхарт, записавший за карьеру более 200 альбомов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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