Композитор Евгений Дога умер в возрасте 88 лет

Евгений Дога родился 1 марта 1937 в селе Мокра Рыбницкого района Молдавской АССР. Окончил Кишинёвскую консерваторию имени Г. Музическу - в 1960 году по классу виолончели, а в 1965 году по классу композиции.

Композитор работал в самых различных жанрах и стилях. Также Дога сотрудничал с киностудиями и написал музыку более чем к двумстам фильмам. Наиболее известным из них является вальс из фильма «Мой ласковый и нежный зверь» (1978), который был признан ЮНЕСКО одним из четырёх музыкальных шедевров XX века.

Ранее на 72-м году жизни умер американский музыкант, пианист и органист Билли Эрхарт, записавший за карьеру более 200 альбомов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

