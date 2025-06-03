Путин присвоил писателю Проханову звание Героя Труда
3 июня 202515:02
Писателю Александру Проханову присвоили звание Героя Труда. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
В документе, который опубликован на официальном портале правовых актов, говорится, что Проханов был награждён «за особые заслуги в развитии отечественной культуры и литературы».
Также Путин присвоил актёрам Владимиру Василенко и Олегу Фомину звание заслуженных артистов РФ.
Ранее звание Героя Трудя российский лидер присвоил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru