Рэпер Akon выступит в Сочи
Американский рэпер Akon (Алиан Дамала Тиам) выступит в Сочи. Об этом НСН сообщили организаторы.
Выступление состоится 8 августа в Ледовом дворце «Айсберг».
Akon пять раз номинировался на «Грэмми», выпустил четыре бриллиантовые пластинки и 45 хитов, попавших в чарт Billboard Hot 100. Среди его самых известных песен ― «Locked Up», «Smack That», «I Wanna Love You», «Bananza (Belly Dancer)», «Right Now (Na Na Na)» и «Lonely».
Напомним, 9 августа рэпер выступит и в Москве. Концерт состоится на «ЦСКА Арене».
Ранее глава концертного агентства Say Agency Анна Субчева рассказала НСН, что переговоры с Akon о его выступлении в Москве велись менее четырех месяцев.
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