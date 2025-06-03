Рэпер Akon выступит в Сочи

Выступление состоится 8 августа в Ледовом дворце «Айсберг».

Akon пять раз номинировался на «Грэмми», выпустил четыре бриллиантовые пластинки и 45 хитов, попавших в чарт Billboard Hot 100. Среди его самых известных песен ― «Locked Up», «Smack That», «I Wanna Love You», «Bananza (Belly Dancer)», «Right Now (Na Na Na)» и «Lonely».

Напомним, 9 августа рэпер выступит и в Москве. Концерт состоится на «ЦСКА Арене».

Ранее глава концертного агентства Say Agency Анна Субчева рассказала НСН, что переговоры с Akon о его выступлении в Москве велись менее четырех месяцев.

