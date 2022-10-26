«Всплески, но не волны»: Россиянам пообещали зиму без коронавируса

В России в ближайшее время не ожидается больших волн заболеваемости корнавирусом, при этом официальная статистика серьезно занижена, сказал в интервью НСН иммунолог Николай Крючков.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор выявил на территории России два новых типа коронавируса, в том числе «Цербер», являющийся подвариантом «омикрон»-штамма. Вместе с тем, согласно федеральной статистике, за минувшие сутки заразились 7,5 тысяч человек, а выздоровели 11,5 тысяч.