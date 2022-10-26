«Всплески, но не волны»: Россиянам пообещали зиму без коронавируса
Люди перестали тестироваться на COVID-19, при этом повторения «катастрофы» прошлой зимы не будет, сказал в эфире НСН Николай Крючков.
В России в ближайшее время не ожидается больших волн заболеваемости корнавирусом, при этом официальная статистика серьезно занижена, сказал в интервью НСН иммунолог Николай Крючков.
Ранее стало известно, что Роспотребнадзор выявил на территории России два новых типа коронавируса, в том числе «Цербер», являющийся подвариантом «омикрон»-штамма. Вместе с тем, согласно федеральной статистике, за минувшие сутки заразились 7,5 тысяч человек, а выздоровели 11,5 тысяч.
«Если в ближайшие месяцы эволюция будет продолжаться внутри "омикрон"-линии, мы вряд ли увидим какие-то серьезные всплески. Они будут, но не в виде таких больших волн, как раньше. Но это не гарантирует, что к весне не появится сильный представитель другой линии», - сказал Крючков.
При этом он высказал мнение, что заболеваемость в России значительно больше официальных 6-7 тысяч человек в день.
«Есть большая проблема в диагностике. У нас в принципе была огромная недооценка, а сейчас она увеличилась, и мы не знаем насколько. Понятно, что сейчас не та ситуация, которая была зимой 2021-22 года в связи с "дельта"-волной плавно перешедшей в "омикрон"-войну, когда регистрировалось выше 200 тысяч случаев в день. Мы не видим таких катастрофических последствий, как забитые больницы. При этом это никакие ни 6-7 тысяч, а значительно больше. Это просто свидетельствует о том, сколько людей тестируется. Все легкие случаи проходят мимо статистики. В подавляющем большинстве случаев люди просто не обращаются за медицинской помощью, не говоря уже о бессимптомных случаях», - посетовал иммунолог.
Вместе с тем Крючков указал на проблемы с COVID-19 в Европе.
«В других странах полной стабилизации не произошло. Если мы смотрим по Европе, понятно, что сейчас связи резко ослабли, но, тем не менее, они есть, в том числе, через транспортные хабы. Мы видим, что сейчас там не самая благополучная ситуация в ряде стран и очередной всплеск. Неделю назад в Германии беспокоились, что у них опять коек не будет хватать в ближайшие месяцы», - заключил собеседник НСН.
В середине октября президент РФ Владимир Путин рекомендовал россиянам сделать повторную прививку от коронавируса.
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