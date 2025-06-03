Белоруссия готова экспортировать в РФ картофель

Белоруссия планирует получить в 2025 году более миллиона тонн картофеля. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Юрий Горлов.

Путин и Лукашенко обсудили нехватку картофеля

Выступая на 35-й международной специализированной выставки «Белагро-2025», он указал, что этого урожая хватит не только для внутреннего потребления, но и для экспорта в Россию.

«У нас самый лучший и вкусный картофель», - подчеркнул министр.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для того, чтобы не переживать и не знать проблем, надо высаживать картофель, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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