«Заразимся по кругу»: Иммунолог назвал симптомы штамма «Цербер»
Новый штамм «Цербер» по заразности превосходит предыдущий, сказал НСН врач-иммунолог Владимир Болибок.
Сухой кашель, заложенность носа и головная боль – основные симптомы нового штамма «Цербер», заявил врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что России выявили два новых типа коронавируса, в том числе «Цербер». Последний, по ее словам, представляет собой подвариант омикрон-штамма коронавируса BQ.1.1. Болибок заявил, что «Цербер» более заразен.
«Основное отличие в том, что он более контагиозен, чем все предшествующие. Клиническая картина тоже будет немного отличаться. Симптомы – сухой кашель, заложенность носа, головная и глазная боль. Отмечается еще одна интересная симптоматика, что у привитых людей встречается повышение температуры редко. Ощущение, что пандемия уходит в андеграунд и мы ее перестаем видеть. Поражаются верхние дыхательные пути, а температуры нет, потому к врачу не обращаются. Поэтому будет большое расхождение между реально заболевшими и официальной статистикой», - сказал Болибок.
Собеседник НСН отметил, что россиянам стоит продолжаться прививаться и ревакцинироваться от коронавируса.
«Антитела к предыдущим штаммам коронавируса практически не взаимодействуют с новыми. Люди будут по кругу заражаться, но вакцины предохраняют от тяжелого течения, потому что они создают клеточный иммунитет. Прививку и ревакцинацию надо делать», - подчеркнул Болибок.
Огромные всплески заболевания, по словам иммунолога, ждать не стоит.
«Складывается впечатление, что мы наблюдаем исход пандемии. Вряд ли будут огромные всплески, когда по несколько миллионов человек в день заболевали в мире. Где-то «Цербер» будет преобладать, где-то может возникнет еще какой-то штамм. При этом возникает коллизия в том, что никто не отменял постковидный синдром. До 60% переболевших им страдают, потому системе здравоохранения нужно будет с этим бороться», - резюмировал Болибок.
Ранее иммунолог Николай Крючков заявил Telegram-канал «Радиоточка НСН», что официальная статистика по коронавирусу в стране серьезно занижена.
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