«Заразимся по кругу»: Иммунолог назвал симптомы штамма «Цербер»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что России выявили два новых типа коронавируса, в том числе «Цербер». Последний, по ее словам, представляет собой подвариант омикрон-штамма коронавируса BQ.1.1. Болибок заявил, что «Цербер» более заразен.

«Основное отличие в том, что он более контагиозен, чем все предшествующие. Клиническая картина тоже будет немного отличаться. Симптомы – сухой кашель, заложенность носа, головная и глазная боль. Отмечается еще одна интересная симптоматика, что у привитых людей встречается повышение температуры редко. Ощущение, что пандемия уходит в андеграунд и мы ее перестаем видеть. Поражаются верхние дыхательные пути, а температуры нет, потому к врачу не обращаются. Поэтому будет большое расхождение между реально заболевшими и официальной статистикой», - сказал Болибок.

Собеседник НСН отметил, что россиянам стоит продолжаться прививаться и ревакцинироваться от коронавируса.

«Антитела к предыдущим штаммам коронавируса практически не взаимодействуют с новыми. Люди будут по кругу заражаться, но вакцины предохраняют от тяжелого течения, потому что они создают клеточный иммунитет. Прививку и ревакцинацию надо делать», - подчеркнул Болибок.