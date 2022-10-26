«Заразимся по кругу»: Иммунолог назвал симптомы штамма «Цербер»

Новый штамм «Цербер» по заразности превосходит предыдущий, сказал НСН врач-иммунолог Владимир Болибок. 

Сухой кашель, заложенность носа и головная боль – основные симптомы нового штамма «Цербер», заявил врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН.

Ещё два типа коронавируса, включая «Цербер», выявлены в РФ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что России выявили два новых типа коронавируса, в том числе «Цербер». Последний, по ее словам, представляет собой подвариант омикрон-штамма коронавируса BQ.1.1. Болибок заявил, что «Цербер» более заразен.

«Основное отличие в том, что он более контагиозен, чем все предшествующие. Клиническая картина тоже будет немного отличаться. Симптомы – сухой кашель, заложенность носа, головная и глазная боль. Отмечается еще одна интересная симптоматика, что у привитых людей встречается повышение температуры редко. Ощущение, что пандемия уходит в андеграунд и мы ее перестаем видеть. Поражаются верхние дыхательные пути, а температуры нет, потому к врачу не обращаются. Поэтому будет большое расхождение между реально заболевшими и официальной статистикой», - сказал Болибок.

Собеседник НСН отметил, что россиянам стоит продолжаться прививаться и ревакцинироваться от коронавируса.

«Антитела к предыдущим штаммам коронавируса практически не взаимодействуют с новыми. Люди будут по кругу заражаться, но вакцины предохраняют от тяжелого течения, потому что они создают клеточный иммунитет. Прививку и ревакцинацию надо делать», - подчеркнул Болибок.

Дальнейшие мутации коронавируса могут оказаться более опасными

Огромные всплески заболевания, по словам иммунолога, ждать не стоит.

«Складывается впечатление, что мы наблюдаем исход пандемии. Вряд ли будут огромные всплески, когда по несколько миллионов человек в день заболевали в мире. Где-то «Цербер» будет преобладать, где-то может возникнет еще какой-то штамм. При этом возникает коллизия в том, что никто не отменял постковидный синдром. До 60% переболевших им страдают, потому системе здравоохранения нужно будет с этим бороться», - резюмировал Болибок.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил Telegram-канал «Радиоточка НСН», что официальная статистика по коронавирусу в стране серьезно занижена.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗдоровьеПандемияКоронавирус
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