Посол США заявил, что у Трампа «кончается терпение» из-за конфликта на Украине

Терпение президента США Дональда Трампа по поводу конфликта между Россией и Украиной подошло к концу. Такое заявление сделал американский посол в Турции Томас Барак.

В Кремле призвали не ждать сиюминутных прорывов от переговоров с Украиной

В интервью турецкой газете Star он указал, что Трамп «находится на грани отчаяния» в отношении российско-украинского кризиса.

Также дипломат отметил, что у Турции хорошие отношения и с Москвой, и с Киевом.

«Это позволяет ей быть важным посредником, как минимум, в установлении диалога», - заключил Барак.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп открыт для возможной встречи с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщет RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаРоссияДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры