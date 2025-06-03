Посол США заявил, что у Трампа «кончается терпение» из-за конфликта на Украине

В интервью турецкой газете Star он указал, что Трамп «находится на грани отчаяния» в отношении российско-украинского кризиса.

Также дипломат отметил, что у Турции хорошие отношения и с Москвой, и с Киевом.

«Это позволяет ей быть важным посредником, как минимум, в установлении диалога», - заключил Барак.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп открыт для возможной встречи с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщет RT.