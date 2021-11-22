Путину рассказали о назальной вакцине от коронавируса

Заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов на встрече с главой государства Владимиром Путиным рассказал о назальной вакцине от COVID-19, сообщает RT.

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«Разработали такой препарат и в ближайшее время планируем внедрить его в практику, осталось провести через клинические исследования, и мы планируем, что, конечно, нужно будет внедрять», — сказал он.

Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявил, что побочных эффектов после применения назальной формы вакцины от коронавирусной инфекции не зафиксировано.

Доклинические исследования назальной вакцины от COVID-19 завершились в августе.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:КоронавирусВакцинаВладимир Путин
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