Путину рассказали о назальной вакцине от коронавируса

«Разработали такой препарат и в ближайшее время планируем внедрить его в практику, осталось провести через клинические исследования, и мы планируем, что, конечно, нужно будет внедрять», — сказал он.

Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявил, что побочных эффектов после применения назальной формы вакцины от коронавирусной инфекции не зафиксировано.

Доклинические исследования назальной вакцины от COVID-19 завершились в августе.

