Путину рассказали о назальной вакцине от коронавируса
Заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов на встрече с главой государства Владимиром Путиным рассказал о назальной вакцине от COVID-19, сообщает RT.
«Разработали такой препарат и в ближайшее время планируем внедрить его в практику, осталось провести через клинические исследования, и мы планируем, что, конечно, нужно будет внедрять», — сказал он.
Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявил, что побочных эффектов после применения назальной формы вакцины от коронавирусной инфекции не зафиксировано.
Доклинические исследования назальной вакцины от COVID-19 завершились в августе.
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