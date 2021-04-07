Путин рассказал об объемах производства вакцин от COVID-19 в России

Путин отметил, что производство вакцин «раскручивается». По его словам, «объем производства и количество желающих привиться» в стране «в целом совпадает» и есть даже небольшой перевес предложений.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия готова на транспарентной основе поставлять нуждающимся странам вакцины от коронавируса.



