Производство «Спутника V» может начаться в Баварии в этом году

Производство российской вакцины «Спутник V» может начаться в баварском Иллертиссене уже в текущем году, передает ТАСС.

Как рассказал министр здравоохранения этого региона Германии Клаус Холечек, подписан меморандум о намерениях с Российским фондом прямых инвестиций, где говорится о ввозе вакцины, если она получит допуск, а также возможность начать производство самой вакцины в Баварии в течение этого года.

Ранее премьер федеральной земли Тюрингия на востоке Германии Бодо Рамелов раскритиковал идеологические предрассудки в отношении российского препарата. Премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зёдер, в свою очередь, призвал «как можно скорее» принять решение об одобрении «Спутник V».



