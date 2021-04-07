Производство «Спутника V» может начаться в Баварии в этом году
Производство российской вакцины «Спутник V» может начаться в баварском Иллертиссене уже в текущем году, передает ТАСС.
Как рассказал министр здравоохранения этого региона Германии Клаус Холечек, подписан меморандум о намерениях с Российским фондом прямых инвестиций, где говорится о ввозе вакцины, если она получит допуск, а также возможность начать производство самой вакцины в Баварии в течение этого года.
Ранее премьер федеральной земли Тюрингия на востоке Германии Бодо Рамелов раскритиковал идеологические предрассудки в отношении российского препарата. Премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зёдер, в свою очередь, призвал «как можно скорее» принять решение об одобрении «Спутник V».
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