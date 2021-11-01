Путин рассказал, когда появятся лекарства от коронавируса

Президент Владимир Путин заявил, что лекарства от коронавируса могут быть введены в оборот уже в ближайшее время, сообщает ТАСС.

Путин высказал мнение об обязательной вакцинации от COVID-19

На совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК глава государства отметил, что препараты разрабатываются, однако лучшим способом защиты от COVID-19, по его мнению, является вакцинация.

Ранее Путин поручил руководителям Минздрава отправиться в регионы со сложной ситуацией с COVID-19 для оказания помощи местным медикам.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:КоронавирусЛекарстваВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры