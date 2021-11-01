Путин рассказал, когда появятся лекарства от коронавируса

На совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК глава государства отметил, что препараты разрабатываются, однако лучшим способом защиты от COVID-19, по его мнению, является вакцинация.

Ранее Путин поручил руководителям Минздрава отправиться в регионы со сложной ситуацией с COVID-19 для оказания помощи местным медикам.

