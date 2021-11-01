Путин рассказал, когда появятся лекарства от коронавируса
1 ноября 202115:53
Президент Владимир Путин заявил, что лекарства от коронавируса могут быть введены в оборот уже в ближайшее время, сообщает ТАСС.
На совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК глава государства отметил, что препараты разрабатываются, однако лучшим способом защиты от COVID-19, по его мнению, является вакцинация.
Ранее Путин поручил руководителям Минздрава отправиться в регионы со сложной ситуацией с COVID-19 для оказания помощи местным медикам.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru