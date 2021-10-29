Путин отправил Мурашко в «критические» по коронавирусу регионы

Президент России Владимир Путин поручил руководителям Минздрава отправиться в регионы со сложной ситуацией с COVID-19 для оказания помощи местным медикам, сообщает ТАСС.

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, поручение адресовано министру здравоохранения Михаилу Мурашко и его заместителям.

Голикова назвала регионы, в которых ухудшилась ситуация с COVID-19

По его словам, они должны отправиться в регионы с «наиболее критической ситуацией с коронавирусом».

Ранее в пятницу, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в период с 22 по 29 октября эпидемиологическая ситуация по коронавирусу ухудшилась в 13 регионах России.

В их числе были упомянуты Алтайский край, Бурятия, Кабардино-Балкария, Дагестан, Марий Эл, Северная Осетия, Приморский край, а также Владимирская, Ивановская, Курганская, Омская, Томская и Тульская области.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: facebook.com/MinzdravRu
ТЕГИ:КоронавирусМинздравВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры