Путин отправил Мурашко в «критические» по коронавирусу регионы
Президент России Владимир Путин поручил руководителям Минздрава отправиться в регионы со сложной ситуацией с COVID-19 для оказания помощи местным медикам, сообщает ТАСС.
Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, поручение адресовано министру здравоохранения Михаилу Мурашко и его заместителям.
По его словам, они должны отправиться в регионы с «наиболее критической ситуацией с коронавирусом».
Ранее в пятницу, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в период с 22 по 29 октября эпидемиологическая ситуация по коронавирусу ухудшилась в 13 регионах России.
В их числе были упомянуты Алтайский край, Бурятия, Кабардино-Балкария, Дагестан, Марий Эл, Северная Осетия, Приморский край, а также Владимирская, Ивановская, Курганская, Омская, Томская и Тульская области.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,4 млн+39 849 / сут.
Умерли
236 тыс.+1 163 / сут.
Выздоровели
7,3 млн+30 462 / сут.
- Путин отправил Мурашко в «критические» по коронавирусу регионы
- В Минэкономразвития назвали причину прекращения поставок угля на Украину
- В Госдепе США обвинили Россию в бездействии из-за газового кризиса в Европе
- СМИ: Ким Чен Ын попросил северокорейцев поменьше есть
- Актриса Людмила Пашкова найдена мертвой в Москве
- Электронные сигареты приравняли к лекарствам в Великобритании
- В России появится профессиональный праздник для преподавателей вузов
- Автомобиль из кортежа президента США попал в аварию в Риме
- Пять случаев нового британского штамма COVID-19 выявили в России
- Экс-главу департамента Минобороны отправили под домашний арест
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru