Путин отправил Мурашко в «критические» по коронавирусу регионы

По его словам, они должны отправиться в регионы с «наиболее критической ситуацией с коронавирусом».

Ранее в пятницу, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в период с 22 по 29 октября эпидемиологическая ситуация по коронавирусу ухудшилась в 13 регионах России.

В их числе были упомянуты Алтайский край, Бурятия, Кабардино-Балкария, Дагестан, Марий Эл, Северная Осетия, Приморский край, а также Владимирская, Ивановская, Курганская, Омская, Томская и Тульская области.

