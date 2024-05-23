Врач рассказала, почему люди все еще боятся ходить к психологу

В Европе и Америке поход к подобным специалистам считается нормальной практикой и даже хорошим тоном, отметила врач. Во-первых, многие сегодня до сих пор не различают специалистов с приставкой «психо».

Петина пояснила, что существуют три направления: психиатры, психотерапевты и психологи. Первые выписывают лекарственные препараты. Психотерапевты, помимо назначения препаратов, работают с пациентом по ряду психотерапевтических методик, а психологи занимаются только психологической консультацией и не ставят клинические диагнозы.

Также психиатр отметила, что любое посещение того или иного специалиста конфиденциально, и не стоит бояться, что эта информация просочиться на работу или вашим знакомым. Петина подчеркнула, что насильной госпитализации также не стоит бояться, так как такие процессы происходят только с согласия пациента и только при серьёзных психических расстройствах.

Выбирая врача, необходимо прежде всего ориентироваться на комфорт в общении и эмпатию со стороны специалиста, посоветовала Петина.

Ранее психолог Михаил Хорс заявил НСН, что музыка помогает человеку на ранних стадиях стресса, так как способствует выработке гормонов серотонина и дофамина.

