Врач рассказала, почему люди все еще боятся ходить к психологу
Для многих сегодня поход к психологу или психиатру все еще связан с разными страхами и стереотипами, рассказала врач-психотерапевт, психиатр высшей категории МНОЦ МГУ имени М.В. Ломоносова Татьяна Петина. Ее слова приводит «Свободная пресса».
В Европе и Америке поход к подобным специалистам считается нормальной практикой и даже хорошим тоном, отметила врач. Во-первых, многие сегодня до сих пор не различают специалистов с приставкой «психо».
Петина пояснила, что существуют три направления: психиатры, психотерапевты и психологи. Первые выписывают лекарственные препараты. Психотерапевты, помимо назначения препаратов, работают с пациентом по ряду психотерапевтических методик, а психологи занимаются только психологической консультацией и не ставят клинические диагнозы.
Также психиатр отметила, что любое посещение того или иного специалиста конфиденциально, и не стоит бояться, что эта информация просочиться на работу или вашим знакомым. Петина подчеркнула, что насильной госпитализации также не стоит бояться, так как такие процессы происходят только с согласия пациента и только при серьёзных психических расстройствах.
Выбирая врача, необходимо прежде всего ориентироваться на комфорт в общении и эмпатию со стороны специалиста, посоветовала Петина.
Ранее психолог Михаил Хорс заявил НСН, что музыка помогает человеку на ранних стадиях стресса, так как способствует выработке гормонов серотонина и дофамина.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru