В Ярославской области задержали двух пособников ВСУ Площадь лесного пожара под Геленджиком превысила 42 га В России выявлен первый завозной случай лихорадки чикунгунья Родион Щедрин скончался в больнице в Германии Российский высокоскоростной поезд в будущем будет беспилотным В Петербурге три человека пострадали при наезде катера на бревно