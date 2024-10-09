«К врачу!»: Психолог призвала не доверять популярным тестам на СДВГ из соцсетей
СДВГ является медицинским диагнозом, включающим множество симптомов, и только психиатр или невролог могут диагностировать его, заявила НСН психолог Екатерина Каталина.
Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) не просто затрудняет концентрацию внимания, но также приводит к нарушению сна и эмоциональной нестабильности, сообщила в интервью НСН психолог Екатерина Каталина.
В соцсетях распространилось видео с экспресс-тестом на СДВГ. В нем пользователям предлагают смотреть на одну точку в центре экрана. Если прочие точки в поле при этом не пропадают, это якобы свидетельствует о том, что человек страдает СДВГ. Однако Каталина усомнилась в эффективности подобной диагностики.
«Тест на самом деле интересный, но к достоверной диагностике СДВГ никакого отношения он не имеет. Концентрация внимания зависит от целого ряда факторов, включая усталость, настроение, состояние стресса или спешки, шумной обстановки и так далее. СДВГ – медицинский диагноз, который подразумевает нарушение неврологического развития. Человек с синдромом дефицита внимания испытывает целый комплекс симптомов, которые невозможно определить минутным тестом: это трудности с выполнением рабочих и учебных задач, импульсивность, постоянное беспокойство, нарушение сна, эмоциональная нестабильность», - заявила она.
По словам собеседницы НСН, при обнаружении признаков СДВГ следует обращаться за профессиональной помощью.
«Для диагностики СДВГ важно учитывать возраст пациента и выраженность каждого из симптомов. Это расстройство развивается у детей, но может сохраняться и у взрослых в случае неэффективного лечения. Проявления гиперактивности и снижения концентрации внимания требуют тщательного обследования, поскольку важно исключить другие заболевания. Если появились подозрения, что у вашего ребенка или у вас СДВГ, не стоит доверять результатам подобных тестов, обратитесь к психологу, неврологу и психиатру. Только комплексное обследование в этом случае даст достоверный результат», - заключила она.
Ранее аналитики SuperJob сообщили, что две трети россиян позволяют себе лениться на работе. При этом руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян в разговоре с «Радиоточкой НСН» пояснил, что лень является нормальной реакцией организма на перенапряжение, сигнализирующей, что пора взять паузу во избежание снижения продуктивности.
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