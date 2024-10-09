«К врачу!»: Психолог призвала не доверять популярным тестам на СДВГ из соцсетей

В соцсетях распространилось видео с экспресс-тестом на СДВГ. В нем пользователям предлагают смотреть на одну точку в центре экрана. Если прочие точки в поле при этом не пропадают, это якобы свидетельствует о том, что человек страдает СДВГ. Однако Каталина усомнилась в эффективности подобной диагностики.

«Тест на самом деле интересный, но к достоверной диагностике СДВГ никакого отношения он не имеет. Концентрация внимания зависит от целого ряда факторов, включая усталость, настроение, состояние стресса или спешки, шумной обстановки и так далее. СДВГ – медицинский диагноз, который подразумевает нарушение неврологического развития. Человек с синдромом дефицита внимания испытывает целый комплекс симптомов, которые невозможно определить минутным тестом: это трудности с выполнением рабочих и учебных задач, импульсивность, постоянное беспокойство, нарушение сна, эмоциональная нестабильность», - заявила она.