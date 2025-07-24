Силы ПВО за ночь сбили 39 украинских БПЛА над Краснодарским краем, Чёрным и Азовским морями

В Сириусе атаке беспилотников подверглась нефтебаза

Следователи СК России с начала года направил в суд более 40 тысяч уголовных дел

В России снизилось число больных с диагнозом алкоголизм и алкогольный психоз

Более 20 популярных музыкантов подтвердили своё участие в фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» в предстоящие выходные