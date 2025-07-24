Быстро думают и перемещаются: Почему люди с СДВГ чаще становятся успешными

Люди с СДВГ быстрее думают, им важно переключаться на что-то, так как им быстро становится скучно, сказал НСН Сергей Ениколопов.

Люди с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) могут работать где угодно, однако им будет тяжело справиться с той деятельностью, где требуются скрупулезность и усидчивость, сказал НСН руководитель отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья Российской академии медицинских наук Сергей Ениколопов.

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Люди с СДВГ в три раза чаще добиваются успеха в бизнесе, показало исследование ученых. Дефицит внимания оказался не слабостью, а суперсилой: быстрая реакция, нестандартное мышление и готовность рисковать - все, что нужно предпринимателю, отмечает издание Fast Company. Ениколопов отметил, что люди с СДВГ действительно быстро думают.

«СДВГ - относительно серьезный диагноз. Раньше на это мало внимания обращали, поэтому было много людей, которые как-то оканчивали школу и делали успешные карьеры. Воспитателя в детских садах, учителя в школах не любят таких детей. Ребенок-егоза. Однако такие быстро думают, быстро перемещаются, в фокусе их внимания много разных вещей. Не все из таких людей удачно адаптируются, однако некоторые доходят до достаточно высоких позиций, становятся лидерами», - сказал собеседник НСН.
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По его словам, таким людям трудно заниматься той деятельностью, где требуются скрупулезность и усидчивость.

«Люди с СДВГ необязательно творческие. Одно от другого не зависит. Люди с дефицитом внимания должны быстро должны переключаться, потому что им быстро становится скучно. Если они еще и креативные, то это успех. Им можно заниматься чем угодно, в том числе и бизнесом. Трудно им будет только в тех специальностях, где требуются много внимания и скрупулезной работы. Им трудно быть клерками», - заключил эксперт.

Ранее Ениколопов рассказал НСН, что лучше рассказать свои проблемы незнакомым людям или вести дневник своих удач и неудач, а не просто жаловаться на свою жизнь.

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ФОТО: ТАСС / Сергей Карпухин
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