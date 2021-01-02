Психолог рассказал о причинах «праздничной» депрессии

«Предновогоднее перевозбуждение обычно заканчивается спадом. То есть люди готовились, многого ожидали, потом веселились. А утром 1 января просыпаются и понимают, что ничего особо не изменилось. В этой ситуации нужно понимать, что этот год - не последний, будут другие. Следовательно, будут другие возможности реализовать свои планы и ожидания», - сказал Тхосов.

Чтобы избежать депрессии, психолог рекомендовал во время новогодних каникул доделать оставшиеся дела, больше общаться с близкими и заняться своим здоровьем.

«Работа любого характера очень эффективно помогает избавиться от депрессивных мыслей. Можно привести себя в порядок, сходить на прогулку, разобрать бумаги», - пояснил эксперт, напомнив, что испытания когда-нибудь закончатся, и рекомендовал вступать в новый 2021 год именно с таким настроем.

Ранее психолог Оксана Пикулева предложила методы борьбы с новогодней депрессией.

