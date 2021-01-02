Психолог рассказал о причинах «праздничной» депрессии
Завышенное ожидание от праздников, по мнению заведующего кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ имени М. В. Ломоносова, профессора Александра Тхостова, часто становится причиной эмоционального спада во время зимних каникул.
«Предновогоднее перевозбуждение обычно заканчивается спадом. То есть люди готовились, многого ожидали, потом веселились. А утром 1 января просыпаются и понимают, что ничего особо не изменилось. В этой ситуации нужно понимать, что этот год - не последний, будут другие. Следовательно, будут другие возможности реализовать свои планы и ожидания», - сказал Тхосов.
Чтобы избежать депрессии, психолог рекомендовал во время новогодних каникул доделать оставшиеся дела, больше общаться с близкими и заняться своим здоровьем.
«Работа любого характера очень эффективно помогает избавиться от депрессивных мыслей. Можно привести себя в порядок, сходить на прогулку, разобрать бумаги», - пояснил эксперт, напомнив, что испытания когда-нибудь закончатся, и рекомендовал вступать в новый 2021 год именно с таким настроем.
Ранее психолог Оксана Пикулева предложила методы борьбы с новогодней депрессией.
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