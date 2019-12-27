Выявлена опасность праздников для психики

Новогодние праздники могут стать спусковым крючком для развития такого психического расстройства, как навязчивая потребность покупок (buying-shopping disorder, BSD) — непреодолимой тяги приобретать товары без особой потребности, особенно через интернет. К такому выводу пришли учёные из Высшей медицинской школы Ганновера в Германии, сообщает профильное издание MedicalExpress.

Как отмечают авторы исследования, некоторые люди с таким расстройством предпочитают совершать покупки в обычных магазинах, дабы иметь возможность потрогать товары и опробовать их.