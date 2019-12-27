Выявлена опасность праздников для психики
Новогодние праздники могут стать спусковым крючком для развития такого психического расстройства, как навязчивая потребность покупок (buying-shopping disorder, BSD) — непреодолимой тяги приобретать товары без особой потребности, особенно через интернет. К такому выводу пришли учёные из Высшей медицинской школы Ганновера в Германии, сообщает профильное издание MedicalExpress.
Как отмечают авторы исследования, некоторые люди с таким расстройством предпочитают совершать покупки в обычных магазинах, дабы иметь возможность потрогать товары и опробовать их.
Те же, кто предпочитает сеть, делают это из-за огромного выбора в онлайн-шопинге. Во втором случае зависимость усиливается в связи с простотой покупки в один клик, отмечают «Известия».
Исследование показало, что BSD чаще подвержены более молодые покупатели, у которых также выявлен более высокий уровень тревожности.
Время праздников, учитывая пик шопинга, может стать худшим периодом для таких людей, делают вывод немецкие учёные. Ранее они предложили Всемирной организации здравоохранения признать отдельным психическим расстройством зависимость от покупок в Сети.
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