Психолог предлагает методы борьбы с новогодней депрессией

Также психолог рекомендовала составить и более длинный список - «100 нравится», чтобы руководствоваться им как планом действий на следующий год. Например, больше танцевать, смеяться, путешествовать.

Избавиться от депрессии поможет погашение долгов – физических и ментальных, выполнение долго откладываемых задач.

Для поднятия настроения психолог рекомендует активно двигаться и танцевать. Физическая активность вселяет в человека уверенность в своих силах. Также поможет избавиться от хандры наведение порядка.

Одна из главных рекомендаций Пикулевой - сделать то, чего никогда не делал раньше. Новые ощущения раздвинут границы восприятия жизни и себя как личности.

Ранее клинический психолог, эксперт по психологии здоровья, телеведущий Михаил Хорс рассказал НСН, к чему приводит любовь к облегчающим депрессию орехам.

