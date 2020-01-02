Психолог предлагает методы борьбы с новогодней депрессией
Причинами новогодней депрессии психологи называют усталость, одиночество, нехватку денег и зависть и огорчение в связи с позитивными публикациями других пользователей соцсетей. Доктор психологических наук Оксана Пикулева рассказала, как выйти из подавленного состояния, пишет «Росбалт».
Эксперт предлагает переключить сознание и найти «три нравится». Во-первых, воспринимать происходящее как данность, без знаков «плюс» или «минус». Во-вторых, научиться радовать других. Можно сделать пожертвование, анонимный подарок и т.д. В-третьих, порадовать самого себя подарком для обострения всех шести органов чувств.
Также психолог рекомендовала составить и более длинный список - «100 нравится», чтобы руководствоваться им как планом действий на следующий год. Например, больше танцевать, смеяться, путешествовать.
Избавиться от депрессии поможет погашение долгов – физических и ментальных, выполнение долго откладываемых задач.
Для поднятия настроения психолог рекомендует активно двигаться и танцевать. Физическая активность вселяет в человека уверенность в своих силах. Также поможет избавиться от хандры наведение порядка.
Одна из главных рекомендаций Пикулевой - сделать то, чего никогда не делал раньше. Новые ощущения раздвинут границы восприятия жизни и себя как личности.
Ранее клинический психолог, эксперт по психологии здоровья, телеведущий Михаил Хорс рассказал НСН, к чему приводит любовь к облегчающим депрессию орехам.
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