В Госдуме предложили обязать работодателей платить работникам 100% зарплаты при простоях

Подготовлен соответствующий проект закона. Сегодня время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной платы работника. Как считает депутат фракции КПРФ в Госдуме Георгий Камнев, ответственность за простои предприятия лежит на топ-менеджменте, а не на рядовых сотрудниках.

Если последние не являются причиной простоя, им должна быть гарантирована справедливая оплата труда. Парламентарий отметил, что инициатива защитит интересы простых людей, чьи права нарушаются по вине третьих лиц.

