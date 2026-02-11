В Госдуме предложили обязать работодателей платить работникам 100% зарплаты при простоях
В КПРФ предложили обязать платить сотрудникам 100% в случае вынужденного простоя предприятия по вине работодателя, сообщают «Известия».
Подготовлен соответствующий проект закона. Сегодня время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной платы работника. Как считает депутат фракции КПРФ в Госдуме Георгий Камнев, ответственность за простои предприятия лежит на топ-менеджменте, а не на рядовых сотрудниках.
Если последние не являются причиной простоя, им должна быть гарантирована справедливая оплата труда. Парламентарий отметил, что инициатива защитит интересы простых людей, чьи права нарушаются по вине третьих лиц.
Ранее в РФ назвали отрасли экономики с зарплатой более 100 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
