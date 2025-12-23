«Спонтанные путешествия могут оказывать положительное воздействие на наше состояние. Когда окружение не меняется, мы рискуем погрязнуть в рутине, а резкая смена обстановки заставляет мозг перестраиваться. Проблемы, которые казались тупиковыми в привычной обстановке, могут получить новое решение, а новые впечатления позволяют сменить фокус размышлений и вдохновиться. Неожиданность, новизна и небольшая доля непредсказуемости в спонтанном путешествии стимулируют выброс дофамина — нейромедиатора, отвечающего за мотивацию, любопытство и чувство удовлетворения. Это противодействует состоянию выгорания и апатии. Более того, сам факт спонтанного решения укрепляет чувство внутреннего контроля и самоэффективности, что особенно важно после периодов четкого следования планам», - рассказала она.

При этом психолог подчеркнула, что краткосрочное путешествие утомляет, если его программа слишком насыщенная.

«Двух-трех дней может быть достаточно для эффективного переключения, но при соблюдении определенных условий, среди которых главное: успеть не только насытиться впечатлениями, но и отдохнуть, собраться с силами вернуться к работе. Хорошо, если есть хотя бы полдня перед выходом в офис, чтобы спокойно разобрать вещи, осмыслить впечатления. Краткосрочное путешествие утомляет, если его программа слишком насыщена. Цель "отметиться" у всех достопримечательностей ведет к физическому и эмоциональному истощению. Если же вы берете с собой работу, постоянно проверяете почту и участвуете в онлайн-совещаниях, мозг не совершает необходимого "сдвига". Поездка превращается в смену декораций для той же деятельности. Для тревожного человека неподготовленность и неопределенность короткой поездки могут лишь усилить напряжение. Но если поездка планируется быстро, но при этом осознанно и туда, где вы действительно мечтали побывать, она может стать реальным источником позитивных изменений в жизни», - подытожила собеседница НСН.

Спонтанные поездки - это неразумная трата денег, так как билеты на поезд, авиабилеты и отели к дате поездки могут подорожать на 100%, ранее заявил НСН вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

