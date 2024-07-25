Невролог назвала причины инсультов у детей и подростков

Она также отметила, что молодые люди все чаще страдают мигренями.

«Молодые люди, к сожалению, страдают заболеваниями центральной нервной системы. Но они обращаются к врачам по этому поводу не так часто: считают себя здоровыми, и времени у них на это нет. У молодых людей нередки мигрени, это тяжелое заболевание – кто им страдает, тот знает, как невыносимо может болеть голова. Также у молодежи встречается нарушение сна, причем начиная с детского возраста. На это влияет наличие огромного количества гаджетов. Идет большой поток информации на незрелый мозг. Другая проблема – тенденция к плохому питанию, дети едят на ходу: съел булочку, перекусил бургером. Всё это не способствует оздоровлению нервной системы, которая реагирует на любые поражения в организме, в том числе и на проблемы с желудочно-кишечным трактом», - пояснила она.

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