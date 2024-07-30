«Не сэкономить!»: Подорожание «школьного набора» лишит детей секций и кружков

Сегодня потребности детей выросли, на школьном наборе негде экономить, поэтому в первую очередь страдает дополнительное образование. Об этом НСН заявил председатель Московского городского родительского комитета Руслан Ткаченко.

По данным аналитиков «Платформы ОФД», школьный набор в этом году обойдется родителям в среднем в 14,6 тысячи рублей. Туда входят школьная форма, рюкзак, повседневная и спортивная обувь, форма для физкультуры и канцтовары. Эта сумма на 10% больше, чем в прошлом году. Однако конечная сумма зависит от содержания «базового» набора: в зависимости от наполнения она может превышать и 25 тысяч рублей. Ткаченко пояснил, что на школьном наборе сэкономить не получится, а вот дополнительное образование сильно страдает.

«Ввиду того, что все дорожает, я думаю, что первым пострадает дополнительное образование. Это такая многолетняя проблема. Муниципалитеты, если не брать Москву, первым делом с баланса скидывают дополнительное образование, переводят его на платное. С кружков и дворцов молодежи требуют не качественное образование, а как минимум безубыточность, а лучше и прибыль. Даже если это муниципальный дворец молодежи – там почти все платное. Это все сильно сказывается на развитии детей. Они вместо того, чтобы ходить на кружки, сидят в подворотне и курят вейпы. Это самое непосредственное следствие такой политики. Потому что школьную форму хуже не купишь, без тетрадок и пеналов тоже не обойдешься. На школьном наборе негде экономить», - пояснил он.

По его словам, сейчас траты родителей уже выходят на другой уровень - дети просят оплатить подписку на новомодные приложения и игры для смартфона.

«Потребности детей, наоборот, выросли. Сейчас дети требуют не просто ручку, а конкретную. Не просто пенал, а с красивым принтом. Хочется не хуже, чем у других. Но сейчас борьба родителей за бюджет происходит вокруг приложений, игрушек на телефоне. Пенал все равно нужно покупать, хоть такой, хоть сякой. Денежные отношения переходят в виртуальную область», - отметил Ткаченко.

Ранее в Госдуме предложили тратить материнский капитал на сборы к школе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

