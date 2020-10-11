Психолог посоветовала способы забыть навязчивую музыку
Как можно избавиться от навязчивой музыки, которая звучит в голове, рассказала руководитель сектора дистанционного консультирования Центра экстренной психологической помощи Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Анна Ермолаева. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва».
Ермолаева рекомендовала вышибать клин клином. После того, как мелодия распознана, следует вдумчиво прослушать ее несколько раз и спеть, если есть слова. После этого следует заняться деятельностью, которая предусматривает сильную интеллектуальную включенность. К таким относятся просмотр видео, работой и т.п.
Аутотренинг с позитивными настройками типа «я уверен в себе», «У меня всё хорошо» также способен помочь забыть навязчивый мотив.
Ермолаева отметила также физиологическую особенность у людей, которые часто не могут избавиться от навязчивой мелодии в собственных мыслях - утоньшение коры головного мозга в месте, которое отвечает за воспроизведение звуков, сообщают «Известия».
Напомним, в сентябре международная группа ученых на основе анализа 147 работ по музотерпии подтвердила ранее сделанные теории о пользе классической музыки, в том числе произведений Вольфганга Амадея Моцарта, при лечении различных заболеваний.
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