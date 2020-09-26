Кортнев не разделил музыкальные предпочтения россиян

За последние десять лет в России слушатели стали чаще отдавать предпочтение русскому рэпу, а не американскому хип-хопу. Об этом сообщает «Яндекс. Музыка».

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в разговоре с НСН отметил, что слова в русском рэпе понятны так же, как и в американском хип-хопе.

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«Согласитесь, это довольно удивительно, потому что в русском рэпе слова понятны примерно так же, как и в американском хип-хопе. Мне бы было бы, конечно, приятнее, если бы российские слушатели отдали бы предпочтение старому доброму рок-н-роллу. Но я понимаю, что это невозможно», – поделился он.

Кроме того, музыкант в интервью НСН выразил уверенность, что вскоре россияне переменят свое отношение к профессии блогера, начав относиться к ней более серьезно.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:МузыкаНесчастный СлучайАлексей Кортнев
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