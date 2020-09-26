Кортнев не разделил музыкальные предпочтения россиян

За последние десять лет в России слушатели стали чаще отдавать предпочтение русскому рэпу, а не американскому хип-хопу. Об этом сообщает «Яндекс. Музыка».

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в разговоре с НСН отметил, что слова в русском рэпе понятны так же, как и в американском хип-хопе.