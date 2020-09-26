Кортнев не разделил музыкальные предпочтения россиян
За последние десять лет в России слушатели стали чаще отдавать предпочтение русскому рэпу, а не американскому хип-хопу. Об этом сообщает «Яндекс. Музыка».
Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в разговоре с НСН отметил, что слова в русском рэпе понятны так же, как и в американском хип-хопе.
«Согласитесь, это довольно удивительно, потому что в русском рэпе слова понятны примерно так же, как и в американском хип-хопе. Мне бы было бы, конечно, приятнее, если бы российские слушатели отдали бы предпочтение старому доброму рок-н-роллу. Но я понимаю, что это невозможно», – поделился он.
Кроме того, музыкант в интервью НСН выразил уверенность, что вскоре россияне переменят свое отношение к профессии блогера, начав относиться к ней более серьезно.
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