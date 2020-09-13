Ученые-аналитики доказали положительное влияние музыки Моцарта на лечение эпилепсии
Международная группа ученых на основе анализа 147 работ по музотерпии подтвердила ранее сделанные теории о пользе классической музыки, в том числе произведений Вольфганга Амадея Моцарта, при лечении различных заболеваний
Исследователи отобрали 12 научных трудов, на основе которых смогли сделать вывод о том, что прослушивание симфоний Моцарта сокращает частоту припадков у эпилептиков. Также его произведения позволяют снизить аномальную мозговую активность, пишет «Ридус».
Напомним, впервые гипотезы о положительном влиянии музыки Моцарта на лечение разного рода заболеваний были высказаны учеными в 1990 годах.
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