Ученые-аналитики доказали положительное влияние музыки Моцарта на лечение эпилепсии

Международная группа ученых на основе анализа 147 работ по музотерпии подтвердила ранее сделанные теории о пользе классической музыки, в том числе произведений Вольфганга Амадея Моцарта, при лечении различных заболеваний

Исследователи отобрали 12 научных трудов, на основе которых смогли сделать вывод о том, что прослушивание симфоний Моцарта сокращает частоту припадков у эпилептиков. Также его произведения позволяют снизить аномальную мозговую активность, пишет «Ридус».

Напомним, впервые гипотезы о положительном влиянии музыки Моцарта на лечение разного рода заболеваний были высказаны учеными в 1990 годах.

