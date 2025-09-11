Постоянный стресс: Молодые люди стали чаще обращаться к психологам

Развитие депрессии или тревоги связано с целым набором факторов, сегодня подобные состояния «молодеют», заявила врач-психотерапевт Наталья Бирина в пресс-центре НСН.

«На расстройства и тревожность влияет генетическая предрасположенность. Влияют хронические заболевания и гормональный дисбаланс. Это влияет на наши эмоции. Также влияет недостаток или переизбыток физической активности. Второй фактор психологический: тяжелый жизненный опыт, утраты, насилие, хронический стресс. Люди сейчас находятся в длительном стрессе из-за работы, финансовой нестабильности. Сейчас всю работу нужно делать идеально, а это не всегда возможно. И еще отмечу социальные факторы. Сегодня многие работают удаленно, на фоне одиночества тоже может развиться депрессия. При этом сегодня фиксируется перегруз информацией. Молодое поколение сегодня чаще обращается за помощью, даже уже не психологу, а к психиатру. Психические расстройства молодеют», - рассказала она.

Сегодня у 40% граждан наблюдаются признаки депрессии, заявила клинический психолог, гештальт-терапевт Валерия Амелина-Прилепская в пресс-центре НСН.

