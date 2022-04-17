Психолог назвал причины «пересыпа»

«С позиции психологии пересып — это симптом, который о чем-то говорит: что происходит с человеком, его ментальной средой. Как симптом это расценивается в контексте побега от реальности», — отметил специалист.

Отдельные психологические подходы трактуют долгий сон как «символическую смерть». Это говорит о потребности человека в контроле над своей жизнью и страхе его потерять. «Пересып» позволяет снять с себя ответственность за реальность.

Также стремление оставаться дольше в постели говорит об отсутствии ожиданий приятных событий от нового дня.

«Результат нагнетания такой тревоги — недовольство своей жизнью. Выявляется на такие довольно глубокие депрессии, невротические состояния, где человек не понимает, что не так, что ему в жизни не нравится, но ему плохо», — сделал вывод специалист.

Ранее врач-сомнолог и невролог Елена Царева раскрыла, чем опасны для сна неудачные позы, сообщает «Вечерняя Москва».

