Психолог назвал причины «пересыпа»
Нарушение сна у человека отражает его моральное состояние, заявил в беседе с Пятым каналом заявил психолог Эльдар Осипов.
«С позиции психологии пересып — это симптом, который о чем-то говорит: что происходит с человеком, его ментальной средой. Как симптом это расценивается в контексте побега от реальности», — отметил специалист.
Отдельные психологические подходы трактуют долгий сон как «символическую смерть». Это говорит о потребности человека в контроле над своей жизнью и страхе его потерять. «Пересып» позволяет снять с себя ответственность за реальность.
Также стремление оставаться дольше в постели говорит об отсутствии ожиданий приятных событий от нового дня.
«Результат нагнетания такой тревоги — недовольство своей жизнью. Выявляется на такие довольно глубокие депрессии, невротические состояния, где человек не понимает, что не так, что ему в жизни не нравится, но ему плохо», — сделал вывод специалист.
Ранее врач-сомнолог и невролог Елена Царева раскрыла, чем опасны для сна неудачные позы, сообщает «Вечерняя Москва».
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