СМИ: План Трампа по поставкам вооружений Украине рамочный, а не детальный
Представленный президентом США Дональдом Трампом план по поставкам американских вооружений Украине за счет ресурсов НАТО оказался рамочным и пока не содержит конкретных механизмов реализации. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников.
По данным агентства, представители Североатлантического альянса не были заранее проинформированы о содержании инициативы. Один из европейских дипломатов, пожелавший остаться анонимным, отметил, что детали предложений стали неожиданностью как для стран-членов НАТО, так и для самой американской администрации. По его словам, только сейчас в Вашингтоне начали обсуждать возможные пути практического воплощения инициативы.
Собеседники Reuters подчеркивают, что заявленный план Трампа носит декларативный характер, а эффективность поставок будет зависеть от последующих переговоров между союзниками — в частности, от того, какие страны и в каком объеме согласятся предоставлять военную технику.
Ранее американский лидер заявил, что Соединенные Штаты готовы продолжать передачу вооружений Киеву, если финансирование поставок будет обеспечено за счет европейских партнеров по альянсу. Координацию предполагается осуществлять через структуры НАТО, передает «Радиоточка НСН».
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- СМИ: План Трампа по поставкам вооружений Украине рамочный, а не детальный
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