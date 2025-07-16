СМИ: План Трампа по поставкам вооружений Украине рамочный, а не детальный

Представленный президентом США Дональдом Трампом план по поставкам американских вооружений Украине за счет ресурсов НАТО оказался рамочным и пока не содержит конкретных механизмов реализации. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников.

По данным агентства, представители Североатлантического альянса не были заранее проинформированы о содержании инициативы. Один из европейских дипломатов, пожелавший остаться анонимным, отметил, что детали предложений стали неожиданностью как для стран-членов НАТО, так и для самой американской администрации. По его словам, только сейчас в Вашингтоне начали обсуждать возможные пути практического воплощения инициативы.