Zielinski & Rozen опроверг связь с поставками продукции для ВСУ

Израильская парфюмерная компания Zielinski & Rozen заявила об отсутствии какого-либо участия в поставках своей продукции украинским вооруженным силам, сообщает РИА Новости.

В пресс-службе бренда уточнили, что информация, распространившаяся в украинских СМИ, не соответствует действительности, а представленные на снимках товары не имеют отношения к оригинальной продукции.

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В компании заявили, что изображения демонстрируют подделки или иные формы имитации, не имеющие отношения к официальной продукции. Представитель Zielinski & Rozen подчеркнул, что бренд не осуществлял никаких поставок в рамках упомянутого контекста и решительно опровергает любые утверждения об обратном.

Ряд украинских изданий ранее опубликовали материалы, в которых утверждалось, что Zielinski & Rozen якобы поддерживает ВСУ и направляет свою продукцию на передовые позиции. К публикациям прилагались фотографии с изображением парфюмерных флаконов, предположительно связанной с брендом, передает передает «Радиоточка НСН».

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