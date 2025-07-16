Zielinski & Rozen опроверг связь с поставками продукции для ВСУ
Израильская парфюмерная компания Zielinski & Rozen заявила об отсутствии какого-либо участия в поставках своей продукции украинским вооруженным силам, сообщает РИА Новости.
В пресс-службе бренда уточнили, что информация, распространившаяся в украинских СМИ, не соответствует действительности, а представленные на снимках товары не имеют отношения к оригинальной продукции.
В компании заявили, что изображения демонстрируют подделки или иные формы имитации, не имеющие отношения к официальной продукции. Представитель Zielinski & Rozen подчеркнул, что бренд не осуществлял никаких поставок в рамках упомянутого контекста и решительно опровергает любые утверждения об обратном.
Ряд украинских изданий ранее опубликовали материалы, в которых утверждалось, что Zielinski & Rozen якобы поддерживает ВСУ и направляет свою продукцию на передовые позиции. К публикациям прилагались фотографии с изображением парфюмерных флаконов, предположительно связанной с брендом, передает передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Zielinski & Rozen опроверг связь с поставками продукции для ВСУ
- СМИ: План Трампа по поставкам вооружений Украине рамочный, а не детальный
- В Бирюлево ввели карантин из-за случая бешенства у домашней кошки
- «Помощники, но не более»: Нейросети не станут умнее человека через пять лет
- Бахрейн отказался передавать Украине ракеты для комплексов Patriot
- «Фермеры не пострадали»: Кого коснулось разорение птицеводства в России
- В Госдуме объяснили, когда за использование VPN и YouTube может грозить штраф
- «Играют с доставкой»: Как ударили по ресторанам новые концепции супермаркетов
- Путин не поддержал идею выдавать жилье по программе до рождения ребенка
- Драпеко призвала показать американцам российское кино про спорт
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru