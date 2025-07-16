Zielinski & Rozen опроверг связь с поставками продукции для ВСУ

В компании заявили, что изображения демонстрируют подделки или иные формы имитации, не имеющие отношения к официальной продукции. Представитель Zielinski & Rozen подчеркнул, что бренд не осуществлял никаких поставок в рамках упомянутого контекста и решительно опровергает любые утверждения об обратном.

Ряд украинских изданий ранее опубликовали материалы, в которых утверждалось, что Zielinski & Rozen якобы поддерживает ВСУ и направляет свою продукцию на передовые позиции. К публикациям прилагались фотографии с изображением парфюмерных флаконов, предположительно связанной с брендом, передает передает «Радиоточка НСН».

