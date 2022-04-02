Сомнолог предупредила об опасных для сна позах

«Нежелательно засыпать на спине людям, у которых имеется храп и прерывается дыхание, потому что эти симптомы в таком положении чаще проявляются», — заявила специалист.

Царева объяснила, что сон на боку возможен, если человек не страдает сердечными заболеваниями, пишут «Известия».

Сон на животе вызывает перерастяжение, и возникают болевые ощущения. Поэтому такая поза вредна для позвоночника и мышц, отметила Царева.

Ранее врач-сомнолог, специалист по медицине сна Европейского общества исследования сна Александр Мельников в беседе с агентством «Прайм» рассказал, что пробуждения по ночам в ряде случаев могут свидетельствовать о бессоннице, однако иногда тот факт, что человек просыпается среди ночи — это нормально.







