Сомнолог предупредила об опасных для сна позах

Врач-сомнолог и невролог Елена Царева раскрыла, чем опасны для сна неудачные позы, сообщает «Вечерняя Москва».

Психиатр предупредил об опасности сна перед включённым телевизором

«Нежелательно засыпать на спине людям, у которых имеется храп и прерывается дыхание, потому что эти симптомы в таком положении чаще проявляются», — заявила специалист.

Царева объяснила, что сон на боку возможен, если человек не страдает сердечными заболеваниями, пишут «Известия».

Сон на животе вызывает перерастяжение, и возникают болевые ощущения. Поэтому такая поза вредна для позвоночника и мышц, отметила Царева.

Ранее врач-сомнолог, специалист по медицине сна Европейского общества исследования сна Александр Мельников в беседе с агентством «Прайм» рассказал, что пробуждения по ночам в ряде случаев могут свидетельствовать о бессоннице, однако иногда тот факт, что человек просыпается среди ночи — это нормально.



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