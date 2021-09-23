Психиатр предупредил об опасности сна перед включённым телевизором
Врач-психиатр высшей категории Александр Федорович рассказал об опасности сна перед включённым телевизором. По словам специалиста, в это время мозг продолжает обрабатывать информацию, что ведёт к ухудшению качества отдыха и перегрузке нервной системы.
«Нельзя говорить, что человек отдыхает в это время. Даже когда люди говорят, что включают телевизор для фона. Белый шум всё равно обеспечивает нагрузку на центральную нервную систему через анализаторы. Так или иначе, информация мозгом обрабатывается. Сказать, что я отвлекаюсь, можно, но ни в коем случае нельзя говорить, что это отдых, даже если контент развлекательный. Истощение нервной системы может повлечь за собой нарушения сна», - заявил психиатр радиостанции «Говорит Москва».
При этом, психиатр подчеркнул, что для того, чтобы полноценно отдохнуть, нужно гулять на свежем воздухе, созерцать природу, общаться с интересными людьми и медитировать. Все эти занятия должны стать заменой просмотру телевизор и онлайн-играм.
А ранее врач-сомнолог Максим Новиков рассказал, что гаджеты не стоит использовать за час–два до сна, чтобы не возбуждать нервную систему и подготовить организм к отдыху, сообщает «Прайм».
По его словам, любые стрессовые ситуации лучше отложить на следующий день. К ним он в частности отнес «просмотр новостей». «Все посторонние дела — просмотр телевизора, даже чтение с листа — все должно быть вне постели. Кровать должна использоваться только для сна», — считает эксперт. Гаджеты с собой в постель брать также не следует.
По словам Новикова, это тоже возбуждает нервную систему, а яркий свет от экрана разрушает мелатонин.
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