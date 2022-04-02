Психоаналитик посоветовала общаться с собаками для снятия стресса

«Сегодня всем известно, что собаки могут выступать в роли психотерапевта, потому что они дают возможность выговориться. Собака нас внимательно слушает и дает эффект присутствия, но не дает комментариев. В этот момент наступает рефлексия стресса, то есть стресс начинает из нас выходить», — цитируют Смолярчук «Известия».

По ее мнению, общение с животными стимулирует выработку гормонов счастья: серотонина и дофамина. Важно лишь то, что животное способно «вызывать умиление» и настраивать человека на позитивный лад. Метод лечения и реабилитации пациентов с помощью специально обученных собак называется канистерапия, подчеркнула Смолярчук.

Ранее директор одного из британских зоопарков Шарлотта Корни рассказала, в каких случаях собаки виляют хвостом. Подробности эксперимента, которые помогли ученым сделать «перевод», она рассказала в интервью «Би-Би-Си».

