Психоаналитик посоветовала общаться с собаками для снятия стресса

Коммуникации с собакой могут помочь человеку снизить стресс. При этом животное может выступать в роли психотерапевта, рассказала 2 апреля в интервью радио Sputnik директор Антикризисного психологического центра психоаналитик Ирина Смолярчук.

Зоозащитник: В России живет 750 тысяч бездомных собак

«Сегодня всем известно, что собаки могут выступать в роли психотерапевта, потому что они дают возможность выговориться. Собака нас внимательно слушает и дает эффект присутствия, но не дает комментариев. В этот момент наступает рефлексия стресса, то есть стресс начинает из нас выходить», — цитируют Смолярчук «Известия».

По ее мнению, общение с животными стимулирует выработку гормонов счастья: серотонина и дофамина. Важно лишь то, что животное способно «вызывать умиление» и настраивать человека на позитивный лад. Метод лечения и реабилитации пациентов с помощью специально обученных собак называется канистерапия, подчеркнула Смолярчук.

Ранее директор одного из британских зоопарков Шарлотта Корни рассказала, в каких случаях собаки виляют хвостом. Подробности эксперимента, которые помогли ученым сделать «перевод», она рассказала в интервью «Би-Би-Си».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВрачиСтрессСобаки
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры