Психоаналитик посоветовала общаться с собаками для снятия стресса
Коммуникации с собакой могут помочь человеку снизить стресс. При этом животное может выступать в роли психотерапевта, рассказала 2 апреля в интервью радио Sputnik директор Антикризисного психологического центра психоаналитик Ирина Смолярчук.
«Сегодня всем известно, что собаки могут выступать в роли психотерапевта, потому что они дают возможность выговориться. Собака нас внимательно слушает и дает эффект присутствия, но не дает комментариев. В этот момент наступает рефлексия стресса, то есть стресс начинает из нас выходить», — цитируют Смолярчук «Известия».
По ее мнению, общение с животными стимулирует выработку гормонов счастья: серотонина и дофамина. Важно лишь то, что животное способно «вызывать умиление» и настраивать человека на позитивный лад. Метод лечения и реабилитации пациентов с помощью специально обученных собак называется канистерапия, подчеркнула Смолярчук.
Ранее директор одного из британских зоопарков Шарлотта Корни рассказала, в каких случаях собаки виляют хвостом. Подробности эксперимента, которые помогли ученым сделать «перевод», она рассказала в интервью «Би-Би-Си».
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