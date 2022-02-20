Ученые разгадали значение виляния хвостом у собак
Директор одного из британских зоопарков Шарлотта Корни рассказала, в каких случаях собаки виляют хвостом. Подробности эксперимента, которые помогли ученым сделать «перевод», она рассказал в интервью «Би-Би-Си».
Группа ученых из итальянского Университета Тренто сделала вывод, что собаки чаще виляют, если видят то, что им нравится, если вызывает приятные эмоции - машут хвостом направо, в случае угрозы – налево. При встрече с хозяином собаки виляют хвостом сильнее, а когда видят дружелюбного незнакомца – слабее. Отмечается, что самые слабые колебания хвостом у собак зафиксировали, когда показывали кошку.
Собаки могут вилять хвостом даже во сне – во время быстрой фазы, когда животные также видят сны. Также они скулят и нервно дергают хвостом, если испытывают стресс и тревогу.
Ранее ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что хозяева собак совсем распустились, поэтому их следует карать большими штрафами.
«Ответственность владельцев собак, безусловно, должна быть повышена, потому что они распустились. Многие вообще не знают, что такое правильное содержание собаки, кинологическая грамотность у нас ниже нулевого уровня...Чем больше будут штрафы, тем больше люди будут хоть как-то задумываться, что им грозит», - сказал Карапетьянц.
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