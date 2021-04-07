В центре «Вектор» заявили об эффективности «ЭпиВакКороны» против мутаций COVID-19

Вакцина «ЭпиВакКорона» эффективна против британского и южноафриканского штамма коронавируса. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя разработавшего препарат научного центра «Вектор».

Роспотребнадзор: Не все тесты способны выявить антитела после вакцинации «ЭпиВакКороной»

Отмечается, что антитела к COVID-19 после вакцинации «ЭпиВакКороной» образуются в 94% случаев, сообщает РИА ФАН.

Кроме того, представитель «Вектора» рассказал, что иммунитет к коронавирусной инфекции сохраняется как минимум на год.

По данным Роспотребнадзора, в России обнаружили 103 случая заражения британской разновидностью коронавируса, а также десять — южноафриканским штаммом, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
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