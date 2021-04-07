В центре «Вектор» заявили об эффективности «ЭпиВакКороны» против мутаций COVID-19

Отмечается, что антитела к COVID-19 после вакцинации «ЭпиВакКороной» образуются в 94% случаев, сообщает РИА ФАН.

Кроме того, представитель «Вектора» рассказал, что иммунитет к коронавирусной инфекции сохраняется как минимум на год.

По данным Роспотребнадзора, в России обнаружили 103 случая заражения британской разновидностью коронавируса, а также десять — южноафриканским штаммом, напоминает RT.

