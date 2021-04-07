Исследование: треть переболевших COVID-19 испытывают нервные расстройства

Как показало исследование на 236 тысячах пациентах, это происходит спустя полгода после заражения коронавирусом. Так, у переболевших вирусом людей чаще возникали нарушения мозговой деятельности, чем у тех, кто переболел гриппом или иными респираторными заболеваниями.

Наиболее распространенными были тревожное расстройство и аффективное расстройство.

Переболевшим COVID-19 не стоит торопиться с вакцинацией, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-иммунолога, кандидата медицинских наук Николая Крючкова.

По его словам, в течение 6–7 месяцев после заболевания будет действовать специфический иммунитет, который формируется у большинства людей, перенесших коронавирус.



