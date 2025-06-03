«Полная ахинея!»: Сомнолог опроверг вред от позднего засыпания
Главное для сохранения здоровья не время засыпания, а стабильный режим, рассказал НСН Владимир Ковальзон.
Все люди ложатся по-разному и живут в разных ритмах, поэтому не существует лучшего времени для отхода ко сну. Об этом в беседе с НСН сообщил сомнолог Владимир Ковальзон.
Исследователи медицинского института Гронингена заявили, что поздний отбой ускоряет старение мозга, что особенно вредно для людей с высшим образованием. Они якобы много и тяжело рефлексируют перед началом следующего рабочего дня, сообщает издание Business Standard. Эксперт не согласился с такими данными и опроверг их.
«Полная ахинея и бред! Никакого отношения ни раннее, ни позднее засыпание к жизни человека не имеет — все зависит от его рабочего ритма. Нет рекомендованных часов для сна, если вы привыкли ложиться в одно время, то все будет нормально. Вредно для здоровья менять режим, особенно для больных и пожилых людей, а молодым это нипочем. Если вы не высыпаетесь, у вас не появится автоматически рак, инсульт и инфаркт. Даже если вы работаете ночью, а спите днем. Сейчас некомпетентные люди активно пугают людей в сети, я, наоборот, стараюсь успокоить», — отметил собеседник НСН.
Ковальзон рассказал, что для каждого человека способы уснуть индивидуальны.
«Важно соблюдать график отхода ко сну: к чему вы привыкли, и к какому ритму вас приучила жизнь. Все врачи и военные — жаворонки, все актеры — совы. Главное ничего не менять — это основа для минимизации разрушений своему здоровью. Активно есть, тусить и веселиться — это несовместимо со сном. Есть люди, которым категорически противопоказано сидеть в гаджетах — они не могут уснуть из-за телефона, но некоторых это только усыпляет — они могут уснуть прямо у телевизора, даже забудут его выключить», — добавил он.
Ранее Ковальзон назвал глупостью норвежский шестичасовой сон в разговоре с НСН.
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