Все люди ложатся по-разному и живут в разных ритмах, поэтому не существует лучшего времени для отхода ко сну. Об этом в беседе с НСН сообщил сомнолог Владимир Ковальзон.

Исследователи медицинского института Гронингена заявили, что поздний отбой ускоряет старение мозга, что особенно вредно для людей с высшим образованием. Они якобы много и тяжело рефлексируют перед началом следующего рабочего дня, сообщает издание Business Standard. Эксперт не согласился с такими данными и опроверг их.